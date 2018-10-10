Конор: «Я величайший боец в истории. Смиритесь с этим»

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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор назвал себя величайшим бойцом в истории ММА.

«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах как в UFC, так и вне промоушена.

Также я выиграл больше всех титулов, одержал больше всех побед нокаутом в большем количестве дивизионов.

Так что я просто величайший, черт возьми! Смиритесь с этим», – сказал Конор.

Ранее Макгрегор назвал бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву лучшим бойцом в истории, а себя поставил на второе место.

Андерсон Силва: «Хочу устроить супербой с Конором»

Конор составил список величайших бойцов, поставив себя на второе место. Хабиб моментально ответил

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