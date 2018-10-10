Майк Тайсон устроил драку на рестлерском турнире

Теги Майк Тайсон UFC MMA Генри Сехудо Рашад Эванс Витор Белфорт рестлинг бокс Бокс/MMA/UFC

В Джексонвилле экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон в компании экс-чемпионов UFC Витора Белфорда, Генри Сехудо и Рашада Эванса прибыл на рестлерское шоу All Elite Wrestling’s Dynamite.

Тайсон спровоцировал драку со звездой WWE Крисом Джерико, в которой приняли участие другие бойцы.

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