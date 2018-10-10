Магомед Исмаилов о Тактарове: «Он не дебил. Он просто болван»

Теги Олег Тактаров MMA тяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) натив Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Средневес АСА Магомед Исмаилов прокомментировал высказывания экс-бойца UFC Олега Тактарова, который выступил с критикой в адрес кавказцев.

«Дестабилизация может пойти с Кавказа, поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в свое время мой герой, в общем, правая рука Суворова.

Наша гордость, методы его до сих пор используются. Кто-то называет их слишком жестокими, а я считаю наоборот, что они правильные. Ермолов», – рассказал Тактаров.

На это Исмаилов сказал: «Нет, не дебил. Он просто болван. Просто болван».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Это если коротко! #магомедисмаилов

Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

Олег Тактаров поздравил мусульман с Рамаданом: «Надеюсь, вы научитесь следить за своими поступками»

Олег Тактаров о Емельяненко: «Разберусь в темной комнате, чтобы никто не видел»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья