Магомед Исмаилов о Тактарове: «Он не дебил. Он просто болван»

Средневес АСА Магомед Исмаилов прокомментировал высказывания экс-бойца UFC Олега Тактарова, который выступил с критикой в адрес кавказцев.

«Дестабилизация может пойти с Кавказа, поэтому надо гасить этот очаг прямо на корню. Как сделал это в свое время мой герой, в общем, правая рука Суворова.

Наша гордость, методы его до сих пор используются. Кто-то называет их слишком жестокими, а я считаю наоборот, что они правильные. Ермолов», – рассказал Тактаров.

На это Исмаилов сказал: «Нет, не дебил. Он просто болван. Просто болван».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это если коротко! #магомедисмаилов Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma) 22 Апр 2020 в 7:05 PDT

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