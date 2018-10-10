Хабиб о матче «Милан» – «Ливерпуль»: «Нереально за «Ливерпуль» болел»

Теги Милан Ливерпуль UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что поддерживал «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов против «Милана», который состоялся 15 лет назад.

«Смотрел этот матч и нереально за «Ливерпуль» болел», – сказал Хабиб.

Матч «Милан» – «Ливерпуль» состоялся 25 мая 2005 года в Стамбуле и завершился победой «Ливерпуля» в серии пенальти.

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