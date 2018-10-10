Хабиб – Конору: «Ты – величайший боец в истории твиттера»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал заявление бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах , в котором он сообщил, что станет величайшим бойцом в истории UFC.

«Ты постучал в полулегком, легком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors.

Ты сдался больше, чем Джордж Сен-Пьер, Джонс и Силва вместе взятые. Ты – величайший боец UFC в истории твиттера», – заявил Хабиб.

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