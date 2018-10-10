Хабиб – Конору: «Ты – величайший боец в истории твиттера»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал заявление бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора, в котором он сообщил, что станет величайшим бойцом в истории UFC.
«Ты постучал в полулегком, легком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors.
Ты сдался больше, чем Джордж Сен-Пьер, Джонс и Силва вместе взятые. Ты – величайший боец UFC в истории твиттера», – заявил Хабиб.
Конор: «Андерсон Силва – лучший боец в истории, а я занимаю второе место»
Джон Джонс – Конору: «Я не собираюсь спорить, кто лучший боец в UFC. Пусть это сделают фанаты»