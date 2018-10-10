Джастин Гэтжи: «Когда я побью Хабиба, буду драться с Конором»

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал о своих планах относительно будущих соперников.
«Бой с Хабибом – это бой, который я хочу. Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас.
Но когда я побью Хабиба Нурмагомедова, я буду драться с Конором Макгрегором, потому что я хочу заработать. Я здесь, чтобы делать деньги», – сказал Гэтжи.
Джастин Гэтжи на турнире UFC 249 нокаутировал в пятом раунде Тони Фергюсона.
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