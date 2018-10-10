Тренер Хабиба: «У Гэтжи нет ничего нового для нас, о чем бы стоило беспокоиться»

, тренер чемпиона UFC в легком весе , оценил опасность .

«У Гэтжи нет ничего нового для нас, о чем бы нам стоило особо беспокоиться. У Тони Фергюсона богаче арсенал, беспокоиться нужно было о многом.

Помните, как Тони уронил Джастина за 10 секунд до конца раунда? Никто не знает, чем бы все закончилось, будь в запасе больше времени. Мы могли бы вновь вернуться к разговорам о бое Тони и Хабиба.

Джастин отличный борец и ударник, отлично бьет ногами. Он всего дважды проиграл. И то только из-за своей глупости, а не ошибки. Он хотел обострять. Если бы он дрался с умом, то, скорее всего, остался бы непобежденным», – считает Мендес.

Бой Хабиб – Гэтжи может состояться в августе или сентябре этого года.

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