Бывший тренер Поветкина Атлас о России: «Первая мысль – хочу домой. Видел бедность на лицах людей»

Бывший тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Александра Поветкина рассказал о впечатлениях от первого приезда в Россию.

«Какие были мои первые мысли? Хочу домой. Но когда я там побыл немного, все было хорошо, ко мне отнеслись прекрасно. Мы проехали из Москвы несколько часов в маленький городок под названием Чехов.

Это было как в изоляции. Я видел бедность, я видел ее на дорогах, видел ее на лицах людей. Мне потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что я нахожусь в компании людей, у которых есть деньги и власть в провинции.

Там были ребята, которые контролировали эти места, менеджер Поветкина был одним из таких ребят. Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что после развала СССР такие городки погрузились в хаос. На какое-то время там наступили, как у нас, говорят, «рычащие 20-е».

У них это называется лихие 90-е. Там, как и в свое время в Штатах, были люди, которые контролировали конкретные участки. Там были богатые и бедные, не было золотой середины. Там были бедные люди, которые пытались что-то продать, овощи, воду, что угодно.

Было очень холодно и довольно депрессивно. И были богатые участки, где жили те, кто управлял всеми процессами. У них все было хорошо, но только у них. Но я же не гулять приехал, я приехал работать: отель – зал – отель. Никто по-английски особо не говорил, разве что Влад (Хрюнов – менеджер Поветкина на тот момент – прим. Spports.ru). Я выучил несколько блюд в меню и показывал на них. Объяснял Поветкину через переводчика, что он хорошо делает, а что не так хорошо, над чем надо работать, какой у меня план для него.

Мне говорили, да это и так понятно было, что он – насквозь русский парень, влюбленный в родину. Таких и у нас в Америке есть сколько угодно, которые никуда из своей страны не хотят выезжать, предпочитают находиться только в своем родном городке, деревне. Вот Александр – такой человек.

Он всем сказал, что никогда в жизни не уедет тренироваться из России в США, ему плевать. Ко мне же он относился с уважением. И все-таки мы договорились, что часть лагерей он проведет в США. Мы будем чередовать: Россия, США», – рассказал Атлас.

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