Менеджер Хабиба: «После каждого боя Нурмагомедов говорит, что завязывает»

Ази Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком дивизионе , рассказал, что россиянин после каждого поединка говорит о том, что завершает карьеру.

«Хабиб после каждого боя говорит мне: «Я думаю, что завязываю».

Две недели спустя он говорит совсем другое: «Как ты думаешь, с кем я должен драться в следующем поединке?» – сказал Абдель-Азиз.

В следующем поединке Хабиб должен провести бой против временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гэтжи.

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