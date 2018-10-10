Алексей Олейник: «Если на Украине люди не хотят гордиться своим соотечественником – это их проблемы»

Тяжеловес ММА Алексей Олейник в очередной раз прокомментировал запрет правительства Украины транслировать бои с его участием.

«Это же не мои проблемы. Если люди не хотят гордиться своим соотечественником, положительным персонажем, не пьющим, не курящим, мотивирующим заниматься спортом, который выступает на мировом уровне, это их проблемы.

Я не должен стать от этого хуже, войти в их среду и говорить какие-то дикие вещи о том, что Россия и Украина враги и должны уничтожать друг друга. Я считаю, что мы — братские народы, мы — одно целое.

Но наши мысли не сходятся, и политические моменты перетекают в спорт. Хотя во все времена считалось, что спорт и культура должны оставаться вне политики.

К сожалению, в современных реалиях спорт вмешивают в политику и тем самым пудрят мозги нормальным людям», – заявил Олейник.

Правительство Украины запретило показ боев с участием Алексея Олейника

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