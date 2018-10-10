Тони Фергюсон – Хабибу: «Скоро увидимся, малыш»

Легковес UFC Тони Фергюсон отреагировал на слова поддержки чемпиона UFC в легком дивизионе после поражения в бою против Джастина Гэтжи.

«Уважение, Хабиб. Ты все еще должен мне 20 отжиманий.

Рад, что твоему папе гораздо лучше. Скоро увидимся, малыш. Продолжай готовится к настоящему финалу», – сказал Фергюсон.

Бой Фергюсон – Гэтжи состоялся 9 мая на турнире UFC 249. Джастин нокаутировал Тони в пятом раунде.

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