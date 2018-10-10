Гловер Тейшейра нокаутировал Энтони Смита на UFC Fight Night 171

В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом и .

Бой продлился все 5 раундов, но до судейского решения не дошел.

В третьем раунде Тейшейра отправил соперника в нокдаун и почти все время провел сверху, пытаясь добить Смита. Четвертый раунд Гловер забрал аналогичным образом, а в пятом все-таки добил Энтони: рефери остановил поединок из-за пассивной защиты американского бойца.

Glover Teixeira wins by TKO +700 over Anthony Smith



pic.twitter.com/04nIcObJNX — Barstool Bets (@barstoolbets) May 14, 2020

Эта победа стала для Тейшейры 4-й подряд в UFC.

Гловер Тейшейра брутально нокаутировал Энтони Смита! Онлайн UFC Fight Night 171