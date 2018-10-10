Гловер Тейшейра нокаутировал Энтони Смита на UFC Fight Night 171

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В Джексонвилле завершился UFC Fight Night 171, главным событием которого стал бой в полутяжелом весе между Энтони Смитом и Гловером Тейшейрой.

Бой продлился все 5 раундов, но до судейского решения не дошел.

В третьем раунде Тейшейра отправил соперника в нокдаун и почти все время провел сверху, пытаясь добить Смита. Четвертый раунд Гловер забрал аналогичным образом, а в пятом все-таки добил Энтони: рефери остановил поединок из-за пассивной защиты американского бойца.

Эта победа стала для Тейшейры 4-й подряд в UFC.

Гловер Тейшейра брутально нокаутировал Энтони Смита! Онлайн UFC Fight Night 171

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