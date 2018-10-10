Олейник – о приказе не транслировать его бой на Украине: «Маразм крепчает у ребят»

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник прокомментировал приказ на Украине не транслировать его боя с на UFC 249 во Флориде.

Олейник родился в Харькове, но выступает под флагом России.

«Я не разрываю своих отношений с Украиной, я не говорю, что я не с Украины, что я там не родился. Кому они сделали хуже — мне, стране или болельщикам — кажется, что тут ответ очевиден.

Эмоционально я могу говорить, но смысла не вижу. Маразм крепчает у ребят, пусть он крепчает дальше. Они идут в определённом направлении, и это направление очень даже не человеческое и неправильное, направленное не на свободу мысли и на свободу чего бы то ни было.

Спорт всегда был вне политики. К сожалению, в последние годы многие начинают использовать всякие «евровидения», соревнования и прочее как инструменты для того, чтобы кому-то сделать больно, кого-то оскорбить.

Продвинутое общество говорит: «Вы должны быть толерантны ко всем, независимо от цвета кожи, вероисповедания, мнений, пола, возраста и так далее». Это с одной стороны. А с другой, только что-то не то, что им нравится, — они запрещают. Даже нормальные вещи. Это дебилизм», – считает Олейник.

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