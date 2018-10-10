Президент UFC анонсировал титульный бой для Петра Яна

Теги легчайший вес UFC Дэйна Уайт MMA Генри Сехудо Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Россиянин Петр Ян поборется за титул UFC в легчайшем весе, который стал вакантным после завершения карьеры Генри Сехудо.

Об этом на пресс-конференции заявил президент UFC Дэйна Уайт.

Имя соперника 27-летнего россиянина может стать известно на следующей неделе.

На счету Петра Яна шесть побед в UFC. Следующим его соперником должен стать Марлон Мораес, их бой запланирован 13 июня.

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