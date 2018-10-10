Эвандер Холифилд: «Тайсон больше меня не укусит, сейчас он очень тихий человек»

57-летний бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд уверен, что больше не укусит его за ухо, если они вновь сойдутся в ринге.

«Тайсон больше меня не укусит. Этого не будет.

Я понимаю, зачем он тогда это сделал. Сейчас таких проблем быть не должно. Тогда он пытался защитить свой имидж. Майк понял, что проигрывает парню, который имел проблемы с сердцем.

Он сказал себе: «Если я рухну на канвас – это уничтожит мою репутацию. Но если я сделаю что-то безумное, то фанаты, которые и так знают, что я злобный, назовут меня сумасшедшим».

Теперь Майк очень тихий человек. Сейчас он стал совершенно другим. Тайсон не теряет голову и не расстраивается так часто, как раньше, так как сейчас не пытается защитить былой имидж», – сказал Холифилд.

Тайсон возвращается на ринг. Его готовит один из лучших тренеров из ММА, а драться с Майком готов даже Емельяненко

Эвандер Холифилд: «За крупную сумму денег я готов подраться с Тайсоном»