Боец UFC Рокхолд рассказал о попытке девушки заразить его: «Набросилась и попробовала плюнуть в меня»

Боец UFC Люк Рокхолд рассказал о попытке незнакомой девушки заразить его, когда он гулял с собакой.

«Я увидел девушку около 30 лет, она сидела на автобусной остановке и выглядела очень плохо. Бездомная вроде.

Когда я подошел поближе, она появилась из ниоткуда и набросилась на меня, как зомби. Последнее, что я ждал от этой ситуации.

Я просто гулял с собакой и занимался своими делами. Она подпрыгнула и побежала на меня, набросилась и попробовала плюнуть. Было похоже, что она хотела напугать меня и заразить чем-то.

Я не знаю, что с ней случилось, но я не хотел больше там находиться. Как только это нечто подошло ко мне, я оттолкнул ее ударом ногой. Она свалилась на землю и начала барахтаться, словно вампир в лучах дневного света.

Я хотел защитить себя и снять все на видео, но у меня не было телефона с собой. Это было похоже на дикую сцену из фильма.

Я прямо видел, как ее плевок завис в воздухе и потом упал на нее. Я проверил, что ничего не попало на меня», – рассказал Рокхолд.

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