Михаил Кокляев: «Деньги за бой с Александром Емельяненко уже закончились»

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал, на что потратить гонорар с боя против Александра Емельяненко. Спортсмены подралось по правилам бокса в ноябре 2019-го, и Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.

«Были планы сменить автомобиль, но деньги, которые я заработал за бой с Емельяненко, уже закончились. Мечта семьи сбылась – мы успели приобрести недвижимость.

Небольшая квартирка, 75 квадратных метров, забрала призовые деньги с боя с Александром и то, что я успел накопить, занимаясь силовым экстримом.

Но небольшая финансовая подушечка у меня осталась. Думаю, до осени мы еще сможем продержаться без каких-то излишеств. Понятно, что сменить автомобиль уже не удастся.

Сейчас мысли, как дома сохранить мирный быт, чтобы дочь и жена не ощутили какой-то крайней нужды. Если надо будет, то я пойду работать чернорабочим. Главное, чтобы семья не почувствовала острой нужды», – сказал Кокляев.

Кокляев готовится к реваншу с Емельяненко: «Надо продержаться не раунд уже, а подольше»

Михаил Кокляев о пьяном дебоше Александра Емельяненко: «Я его понимаю, человек живет по-максимуму»