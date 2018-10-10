Кокляев готовится к реваншу с Емельяненко: «Надо продержаться не раунд уже, а подольше»

Российский тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал, что готовится к реваншу с бойцом Александром Емельяненко.

«Вначале – физуха. Развить выносливость опять, потихонечку.

Работа на снарядах, работа на лапах с тренером. В основном функционалка. Ну и потом уже спарринги, думаю, что месяцев за 7-8 нужно раз в неделю выходить в ринг с такими же крепкими ребятами, как я. И – получать, получать, получать. И выдавать, выдавать, выдавать.

Потом – с Сашей – раз, два. И продержаться не раунд уже, а подольше. И желательно выиграть! А когда я уже выиграю, то там уже будет видно», – сказал Кокляев.

В ноябре прошлого года Кокляев проиграл Емельяненко нокаутом в первом раунде.

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