Хабиб обратился к дагестанцам: «Наша халатность привела к высоким темпам распространения коронавируса»

Чемпион UFC в легком весе обратился к дагестанцам с мыслями о ситуации с коронавирусом в Республике.

«В этот священный месяц хотел бы обратиться ко всем дагестанцам и ко всем, кто меня знает. Многие надеялись, что беда обойдёт наш дом, многие до сих пор не верят в серьезность сложившейся ситуации.

Однако наша халатность к советам и просьбам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привела к высоким темпам распространения болезни, ежедневно усугубляя и без того тяжелое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, специалистов и лекарств не хватает, а число больных только растет.

Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе. Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды.

Пусть Аллах убережет нас всех от всех болезней и вылечит всех больных и близких во всем мире», – написал Нурмагомедов.

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