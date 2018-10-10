Александр Емельяненко: «Бегу в магазин за гречкой. Туда 5 километров и обратно»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко сообщил, что во время пандемии коронавируса пробежал 10 километров.
«Вот бегу в магазин за гречкой. Сказали, что подвезли. Туда 5 километров и обратно 5 километров.
Всем хорошего дня и отличного настроения», – рассказал Емельяненко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В магазин за гречкой, общая дистанция забега 10 км. #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma
Александр Емельяненко о самоизоляции: «Живу у Рамзана в резиденции. На улицу очень редко выхожу»
Олег Тактаров о Емельяненко: «Разберусь в темной комнате, чтобы никто не видел»