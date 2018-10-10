Александр Емельяненко: «Бегу в магазин за гречкой. Туда 5 километров и обратно»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко сообщил, что во время пандемии коронавируса пробежал 10 километров.

«Вот бегу в магазин за гречкой. Сказали, что подвезли. Туда 5 километров и обратно 5 километров.

Всем хорошего дня и отличного настроения», – рассказал Емельяненко.

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