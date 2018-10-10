Александр Емельяненко: «Организм жаждет быстрее побить кого-нибудь»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко рассказал о том, как поддерживает форму в рамках карантина из-за пандемии коронавируса.

«Продолжаю работать так же. Понимаю, что перенос моего боя и ряда других поединков — вынужденная мера. Но я продолжаю поддерживать себя в форме, нахожусь на пике: и боксирую, и борюсь, и ОФП набрал.

У меня организм жаждет быстрее выйти на ринг и побить кого-нибудь. За карьеру очень часто были срывы с боями, спортсмен должен быть готов к этому. Может быть и такое, что перед боем соперник травмируется.

Организация, которая проводит бои, вынуждена прибегнуть к замене. Может даже выйти тот боец, о котором не знал. Всякое бывает, у нас работа такая. Поэтому приходится как-то себя поддерживать.

У меня такое желание работать дальше и тренироваться, что боюсь потерять эту набранную форму. Приходится постоянно работать до изнеможения, работать на износ.

В ситуации с изоляцией мне повезло больше, чем остальным. Я тренируюсь у своего друга в резиденции, я ограничен от внешнего мира, но тренировочный процесс остался такой же.

Провожу по две тренировки в день — ОФП, спарринги, борьба, все продолжаю делать. С другом спаррингуем и боремся, он и боксирует хорошо, и физически развит», – рассказал Емельяненко.

Следующий бой Емельяненко проведет против средневеса Магомеда Исмаилова 24 июля в Москве на АСА 107.

Михаил Малютин: «Очень много хорошего об Александре Емельяненко умалчивается. Он взял один детдом на содержание, жертвовал деньги на лечение детям»

Александр Емельяненко провел спарринг с 12-летним сыном Кадырова