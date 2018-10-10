Майк Тайсон: «Победить Али я мог лишь в фэнтези-турнире»

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе прокомментировал итоги фэнтези-турнира, которая организовала Всемирная боксерская суперсерия.

«Я знаю, что это фантастическая игра. Скорее всего, я бы мог победить в фэнтези-турнире, но не в реальном бою.

Али – Величайший из когда-либо существовавших боксеров», – сказал Тайсон.

В финале турнира легенд тяжелого веса Тайсон победил экс-чемпиона мира в тяжелом весе Мохаммеда Али единогласным решением судей.

Мы давно хотели узнать, кто сильнее – Тайсон или Али? Всемирная боксерская суперсерия выяснила

В 2000-м Daily Mirror заплатил 40 тысяч фунтов за рекламу на подошвах соперника Тайсона. Итог: 5 нокдаунов за 2 раунда