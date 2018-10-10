Александр Усик: «Чей Крым? Люди, которые там – это и есть Крым»

Тяжеловес Александр Усик в очередной раз прокомментировал территориальную принадлежность Крыма.

«Я езжу в Крым, когда у меня получается. У меня сестра там живет, кумовья живут.

Мы бросили своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли. Мы кричим: «Территория. Чей Крым, чей Крым?» Я вам скажу: «Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там – это и есть Крым».

Вот представляете, чтобы полтора-два миллиона крымчан переехали в Киев или еще куда-то? Куда они поедут без ничего, без никого? Мы об этом не думаем», – заявил Усик.

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