Хабиб вспомнил, как два года назад стал чемпионом UFC

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Эл Яквинта Бокс/MMA/UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминанием победы двухлетней давности.

7 апреля 2018 года Нурмагомедов победил Эла Яквинту и стал чемпионом UFC в легком весе.

«Ровно 2 года назад, как же быстро время проходит, история продолжается», – написал Хабиб.

 
 
 
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Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

После победы над Яквинтой Хабиб дважды защитил пояс: в бою с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

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