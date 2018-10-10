Хабиб вспомнил, как два года назад стал чемпионом UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминанием победы двухлетней давности.
7 апреля 2018 года Нурмагомедов победил Эла Яквинту и стал чемпионом UFC в легком весе.
«Ровно 2 года назад, как же быстро время проходит, история продолжается», – написал Хабиб.
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После победы над Яквинтой Хабиб дважды защитил пояс: в бою с Конором Макгрегором и Дастином Порье.
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