Хабиб вспомнил, как два года назад стал чемпионом UFC

Российский боец поделился воспоминанием победы двухлетней давности.

7 апреля 2018 года Нурмагомедов победил Эла Яквинту и стал чемпионом в легком весе.

«Ровно 2 года назад, как же быстро время проходит, история продолжается», – написал Хабиб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 7 Апр 2020 в 1:19 PDT

После победы над Яквинтой Хабиб дважды защитил пояс: в бою с Конором Макгрегором и Дастином Порье.

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