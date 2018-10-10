Дональд Трамп: «Спортивные соревнования очень скоро будут возобновлены»

Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонной конференции с руководителями крупнейших спортивных лиг относительно возобновления соревнований в условиях пандемии коронавируса.

«Я поговорил с комиссарами и руководителями практически всех спортивных лиг. Это все великие лидеры спорта. Они хотят вернуться. Они должны вернуться.

Они не могут этого сделать. Их спорт не был предназначен для этого. Вся концепция нашей нации не была разработана для этого. Мы собираемся вернуться. Мы хотим вернуться в ближайшее время – очень скоро.

Я не могу сказать вам точную дату, но я думаю, что это произойдет раньше, чем позже. Я хочу, чтобы фанаты вернулись на арены.

Фанаты тоже хотят вернуться. Они хотят видеть баскетбол, бейсбол, футбол и хоккей. Они хотят видеть свой спорт. Они хотят выйти на поля для гольфа и дышать чистым, свежим, прекрасным воздухом», – рассказал Трамп.

Сегодня решится судьба UFC 249. Дэйна Уайт в субботу будет созваниваться с Дональдом Трампом

Поведение Дэйны Уайта – очень странное. Долго врал, что Хабиб и Фергюсон подерутся, а после отмены заявил, что все знал