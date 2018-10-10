Артем Дзюба: «Я тоже хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его выбор»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал отсутствие флага России на боях чемпиона UFC в легком весе .

«Кто бы как к Хабибу ни относился… Я тоже хочу, чтобы Хабиб выходил на бои с российским флагом, но это его выбор.

Почему он не выходит с российским флагом — это его дело. Но он в любом случае делает большое наследие.

Дружим ли мы с Хабибом? Это было бы громко сказано. Мы как-то через общих знакомых приветы друг другу передавали», – цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Нурмагомедов отказался от боя с Тони Фергюсоном на UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

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