Хабиб о карантине: «Один гулял по улице, один сидел в кафе»

Чемпион UFC в легком дивизионе поделился впечатлениями о карантине из-за пандемии коронавируса.

«Один гулял по улице, один сидел в кафе.

Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем», – сказал Нурмагомедов.

Фергюсон – Хабибу: «18 апреля близко, а ты спрятался в России»

Абдулманап Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: «Хабиб в Дагестане. Ждем всех в России»