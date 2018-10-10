Хабиб о карантине: «Один гулял по улице, один сидел в кафе»

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями о карантине из-за пандемии коронавируса.
«Один гулял по улице, один сидел в кафе.
Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем», – сказал Нурмагомедов.
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Один гулял по улице, один сидел в кафе ))) ☕️ – Как вы думаете, насколько масштабны будут последствия от этой суеты? Здоровья нам всем 🤲
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