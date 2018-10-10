Боец UFC Крылов: «Я сейчас не из Украины и не из России»

Полутяжеловес UFC Никита Крылов сообщил, что на данный момент не получил российский паспорт.

«Я по факту не из Украины сейчас и не из России. Для меня не проблема будет подраться и с россиянином, и с украинцем, это наше ремесло, я к этому отношусь всегда с добром.

Я не стремлюсь никого покалечить, держу свои эмоции при себе. Я же уже дрался с соотечественниками не раз.

Затея с российским паспортом? Она слетела пока. В прошлом году мне выделили квоту на получение разрешения на временное проживание. Но из-за моих постоянных перемещений она обнулилась. И с тех пор я не сделал ничего в этом направлении.

А сейчас мне нужно на Украину. У меня загранпаспорт закончился. Но и в целом я давно не был в Киеве. Где-то с 2016 года. Мне бы хотелось повидаться со старыми товарищами, зайти в зал, где я тренировался, пообщаться с тренерами. Меня ж все равно связывают теплые чувства со многими людьми.

Хотя у меня есть еще один паспорт, но сейчас на Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе.

У меня и виза американская закончилась, так что мне на Украину надо попасть еще и за этим. Визу продлить. Так что надеюсь попасть туда скоро, но из-за карантина пока никуда не поехать», – рассказал Крылов.

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