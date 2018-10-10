Конор о карантине: «Пять недель до свободы. Отсчет пошел»

Бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор записал видеообращение к общественности с призывом строго соблюдать правила карантина во время пандемии коронавируса.

«Привет всем, привет Ирландия. Сейчас мы ввели более существенные ограничения, и мне приятно это видеть.

Видите ли, если вы не войдете в игру, вы не сможете выиграть ее. Сейчас мы вошли в эту игру, и при строгом соблюдении правил, мы победим.

Обращаюсь к ирландцам – мы должны соблюдать законодательство, а также рекомендации, которые выдвинули сегодня наши лидеры. Мы должны находится не дальше, чем в двух километрах от дома, никаких поездок и полное завершение всех несущественных дел.

Сейчас мы как никогда должны соблюдать это, и я молюсь за здоровье и безопасность нашей страны. От этого зависит судьба нашей жизни и жизни наших близких. Вместе мы должны поощрять тренировки в домашних условиях, и мы должны поощрять здоровое питание для нашего иммунитета.

Обращаюсь к другим нациям – соблюдайте эти меры и готовьтесь к пяти неделям. После этого мы свободны. Пять недель до свободы. Мы можем это сделать. Обратный отсчет начинается сейчас», – рассказал Макгрегор.

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