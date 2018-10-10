Конор сообщил о смерти тети из-за коронавируса

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах рассказал, что из-за пандемии коронавируса умерла его тетя.

«Несколько дней назад я должен был объявить миру о значительном пожертвовании на одном из телеканалов.

Я взял с собой всю семью, это выступление были готовы транслировать все утренние ток-шоу в США.

Мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн скончалась. Моя бедная дружелюбная тетушка. Сестра моей мамы.

Этот тупой гребаный вирус. Что за хрень происходит? Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем после этой дикой атаки: гигиена рук, не прикасаться к собственному лицу.

Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя», – заявил Макгрегор.

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