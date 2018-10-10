Дэйна Уайт: «Мы не отменяем турниры UFC из-за коронавируса»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что промоушен не будет отменять турниры из-за пандемии коронавируса.
«Мы пристально следим за ситуацией с коронавирусом, и за тем, как он может повлиять на здоровье и безопасность бойцов, персонала и фанатов по всему миру.
Мы двигаемся дальше и не отменяем ни один турнир, но мы адаптируемся к этим беспрецедентным обстоятельствам.
Некоторые турниры мы перенесем из городов, где они должны были пройти, в центр UFC Apex в Лас-Вегасе. К сожалению, возможно, эти турниры будут закрыты для посещения фанатов.
Вы знаете, что я это ненавижу, но мы приняли это решение в интересах всех, кто задействован на наших турнирах.
Все турниры будут показаны в прямом эфире на телеканалах ESPN и ESPN+ в США, а также на площадках всех наших медиа-партнеров по всему миру», – заявил Уайт.
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