Власти штата Нью-Йорк запретили массовые мероприятия. Бой Хабиб – Фергюсон под угрозой срыва

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо с сегодняшнего дня объявил запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Максимальное количество людей, которые могут принять участие в любых собраниях – 500 человек.

Турнир UFC 249, главным событием которого анонсирован поединок между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и , под угрозой очередного срыва.

У UFC есть два варианта выхода из положения: проведение турнира без зрителей или перенести бой в штат Невада, где нет запрета на проведение массовых мероприятий.

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