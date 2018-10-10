Власти штата Нью-Йорк запретили массовые мероприятия. Бой Хабиб – Фергюсон под угрозой срыва

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо с сегодняшнего дня объявил запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.
Максимальное количество людей, которые могут принять участие в любых собраниях – 500 человек.
Турнир UFC 249, главным событием которого анонсирован поединок между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, под угрозой очередного срыва.
У UFC есть два варианта выхода из положения: проведение турнира без зрителей или перенести бой в штат Невада, где нет запрета на проведение массовых мероприятий.
Менеджер Нурмагомедова: «Бой Хабиба против очкарика состоится»