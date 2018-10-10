Результаты взвешивания UFC 248: Ромеро тяжелее Адесаньи

В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания перед UFC 248.
Участники главного события вечера уместились в рамки весовой категории: чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья показал 83,6 кг, а претендент Йоэль Ромеро – 83,9 кг.
Вэйли Чжан и Йоанна Енджейчик, которые также подерутся за титул, показали на весах по 52,1 кг.
Другие результаты взвешивания:
Бенейл Дариуш (70,7 кг) – Драккар Клозе (70,7 кг);
Нил Магни (77,5 кг) – Ли Джинлианг (77,5 кг);
Алекс Оливейра (77,5 кг) – Макс Гриффин (77,3 кг).
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