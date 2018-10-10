Сауль Альварес проведет поединок с Билли Джо Сондерсом 2 мая в Лас-Вегасе

29-летний мексиканский боксер (53-1-2, 36 KO) проведет поединок против чемпиона WBO во втором среднем весе, 30-летнего британца (29-0, 14 КО), об этом сообщает портал BoxingScene со ссылкой на свои источники.

Поединок состоится 2 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Его будет транслировать стримминговая платформа DAZN.

Информацию подтвердил и инсайдер из мира бокса Майк Коппинджер.

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