Сауль Альварес проведет поединок с Билли Джо Сондерсом 2 мая в Лас-Вегасе

Теги средний вес Билли Джо Сондерс Сауль Альварес бокс Бой Канело - Сондерс Бокс/MMA/UFC

29-летний мексиканский боксер Сауль Альварес (53-1-2, 36 KO) проведет поединок против чемпиона WBO во втором среднем весе, 30-летнего британца Билли Джо Сондерса (29-0, 14 КО), об этом сообщает портал BoxingScene со ссылкой на свои источники.

Поединок состоится 2 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Его будет транслировать стримминговая платформа DAZN.

Информацию подтвердил и инсайдер из мира бокса Майк Коппинджер.

Сауль Альварес может провести третий бой против Геннадия Головкина 12 сентября

DAZN объявила о запуске трансляций в России. 2 мая она покажет бой Канело

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья