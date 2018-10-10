DAZN объявила о запуске трансляций в России. 2 мая она покажет бой Канело

Теги Сауль Альварес бокс DAZN Бокс/MMA/UFC

Стриминговая платформа DAZN объявила о расширении сетки вещания.

В преддверии поединка чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса (2 мая) компания запустит сервис в более 200 странах, в том числе и в России.

Помимо спортивных мероприятий, DAZN планирует транслировать архив боев, репортажей и оригинальные программы про спортсменов.

Компания на данный момент работает в девяти странах: Австрия, Бразилия, Канада, Германия, Италия, Япония, Испания, Швейцария и США.

Стоимость пользования DAZN в разных странах будет объявлена ​​в ближайшие недели.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья