🏔 Хабиб: «Горы они такие – всегда зовут домой»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что скучает по родному селению Сильди в Дагестане.

«Горы они такие – всегда зовут домой», – заявил Нурмагомедов.

Следующий бой Нурмагомедов проведет 18 апреля в Нью-Йорке против Тони Фергюсона на турнире UFC 249. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Горы они такие, всегда зовут домой 🏔 #Дяди #Горы #Дагестан #Сильди

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Хабиб про бой с Мэйвезером: «Ему почти столько же лет, сколько моему отцу. Не понимаю, как я буду бить его по лицу»

Дэйна Уайт: «Понимаю, почему Хабиб плохо говорит о Коноре и наоборот. Они ненавидят друг друга»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья