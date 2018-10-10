🏔 Хабиб: «Горы они такие – всегда зовут домой»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что скучает по родному селению Сильди в Дагестане.

«Горы они такие – всегда зовут домой», – заявил Нурмагомедов.

Следующий бой Нурмагомедов проведет 18 апреля в Нью-Йорке против Тони Фергюсона на турнире UFC 249.

Хабиб про бой с Мэйвезером: «Ему почти столько же лет, сколько моему отцу. Не понимаю, как я буду бить его по лицу»

Дэйна Уайт: «Понимаю, почему Хабиб плохо говорит о Коноре и наоборот. Они ненавидят друг друга»