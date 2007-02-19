Сауль Альварес может провести третий бой против Геннадия Головкина в сентябре

Теги суперсредний вес Геннадий Головкин Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBA Super в среднем дивизионе Сауль Альварес проявил интерес к третьему поединку против чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

Канело настаивает, чтобы бой прошел в рамках суперсреднего веса. Заинтересованность также проявляет стриминг-платформа DAZN, которая транслирует поединки с участием обоих боксеров.

Головкин и Альварес дважды встречались в ринге. В первою бою была зафиксирована ничья, во втором Сауль победил решением судей.

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