Сауль Альварес может провести третий бой против Геннадия Головкина в сентябре

Чемпион WBA Super в среднем дивизионе Сауль Альварес проявил интерес к третьему поединку против чемпиона IBF и IBO в среднем весе .

Канело настаивает, чтобы бой прошел в рамках суперсреднего веса. Заинтересованность также проявляет стриминг-платформа DAZN, которая транслирует поединки с участием обоих боксеров.

Головкин и Альварес дважды встречались в ринге. В первою бою была зафиксирована ничья, во втором Сауль победил решением судей.

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