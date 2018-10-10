Рамзан Кадыров: «Александр Емельяненко – один из лучших бойцов России и мира»

Глава Чечни Рамзан Кадыров подвел итог совместных тренировок и спаррингов с тяжеловесом ММА Александром Емельяненко.

«Я очень хорошо знаю Александра Емельяненко. Знаю его плюсы и минусы! Нет людей, не допускающих ошибки, не спотыкающихся на жизненном пути.

Возможно, что Александр тоже их совершал. Но у него положительных качеств значительно больше. И они перевешивают недостатки.

Прежде всего, он волевой, решительный, сильный духом человек. Он способен в необходимом случае мобилизовать все силы на решение главной задачи. Александр очень искренен в своих словах и поступках.

Он пережил потрясения, но каждый раз крепко становился на ноги. Я считаю его одним из лучших бойцов России и мира, имеющим огромный потенциал возможностей. У него очень много болельщиков и поклонников, желающих подражать стилю ведения поединков.

Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому.

Уверен, что миллионы болельщиков с большим интересом будут следить за его боем с Магомедом Исмаиловым», – заявил Кадыров.

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