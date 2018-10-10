Александр Емельяненко: «Сейчас покажу, как лысая голова Исмаилова будет летать по рингу»

Тяжеловес MMA Александр Емельяненко показал, как будет бить средневеса АСА Магомеда Исмаилова на примере футбольного мяча.

«Сейчас я приблизительно покажу, что будет происходить у меня на ринге с лысым.

Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», – сказал Емельяненко.

— Исмаилов состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

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