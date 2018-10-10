Александр Емельяненко: «Сейчас покажу, как лысая голова Исмаилова будет летать по рингу»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) ACA Магомед Исмаилов Бой Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес MMA Александр Емельяненко показал, как будет бить средневеса АСА Магомеда Исмаилова на примере футбольного мяча.

«Сейчас я приблизительно покажу, что будет происходить у меня на ринге с лысым.

Вот она, лысая голова. Вот так голова лысого будет летать по рингу. Готовься, лысый, готовься», – сказал Емельяненко.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Готовься лысый, готовься! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #UWF #самбо #бокс #mma

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Бой Емельяненко — Исмаилов состоится 3 апреля в Москве на турнире АСА 107.

Александр Емельяненко: «Мой друг Рамзан Кадыров меня не жалел. Бил жестко с обеих рук»

Александр Емельяненко – Исмаилову: «Вставай и дерись, лысый»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья