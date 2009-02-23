Петрос Ананян победил Субриэля Матиаса, после боя с которым умер Максим Дадашев

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand в андеркарде реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри боксер первого полусреднего веса Петрос Ананян победил единогласным решением судей .

Счет судей: 95-94 (дважды) и 96-93. Для Матиаса это первое поражение в карьере.

Летом прошлого года после боя против Матиаса умер Максим Дадашев.

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