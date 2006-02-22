Деонтей Уайлдер: «Сегодня ночью Фьюри будет нокаутирован. Обещаю вам»

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер убежден, что победит экс-чемпиона мира в тяжелом весе в матче-реванше.

«Первый бой был потрясающим. Это был близкий поединок и он завершился спорным решением.

На этот раз все будет иначе. Это – судный день. На этот раз я его нокаутирую, и он не встанет. Это точно. Я обещаю вам», – сказал Уайлдер.

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