Деонтей Уайлдер: «Сегодня ночью Фьюри будет нокаутирован. Обещаю вам»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Фьюри – Уайлдер Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер убежден, что победит экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри в матче-реванше.

«Первый бой был потрясающим. Это был близкий поединок и он завершился спорным решением.

На этот раз все будет иначе. Это – судный день. На этот раз я его нокаутирую, и он не встанет. Это точно. Я обещаю вам», – сказал Уайлдер.

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