UFC Fight Night 168: Дэн Хукер победил Пола Фелдера, Тухугов нокаутировал Агилара и другие результаты в Окленде

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В Окленде состоялся турнир UFC Fight Night 168.

В главном бою легковес Дэн Хукер (20-8) победил Пола Фелдера (17-5) раздельным решением судей. Счет: 47-48, 48-47, 48-47.

Другие результаты:

Джим Крут (12-1) задушил Михала Олексейчука (14-4) в первом раунде. 

Янь Сяонань (12-1) победила  Каролину Ковалькевич (12-6) единогласным решением судей. Счет: 30-26, 30-26, 30-26

Маркус Рожериу Де Лима (17-6-1) нокаутировал Бена Сосоли (7-3) в первом раунде.  

Брэд Ридделл (8-1) победил Магомеда Мустафаева (14-3) раздельным решением судей. Счет: 29-28, 28-29, 29-28. 

Зубайра Тухугов (19-4-1) нокаутировал в первом раунде Кевина Агилара (17-3).

Взвешивание UFC Fight Night 168: Дэн Хукер тяжелее Пола Фелдера 

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