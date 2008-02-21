Даниэль Кормье – Хабибу: «Я разобью тебе лицо джебом. Как в прошлый раз»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье обратился к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову с предложением провести поединок.
– Я выиграл все, что можно. Кроме нового пояса. Дай мне титульник, Хаб. Я хочу биться с ним, я разобью ему лицо только джебом, как в прошлый раз. В прошлый раз я разнес ему лицо джебом. Пожалуйста, дай мне титульник. Ты дашь мне титульник?
– В любое время, братан. Я все время здесь. Я уже здесь целую неделю, а этого парня не видно, тренер. Где ты был?
– У меня теперь есть работа, я был на работе.
– Значит ты работяга, а не спортсмен. Ты не профессиональный спортсмен.
– Мне не терпится разбить тебе лицо.
– Окей, давай пойдем.
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