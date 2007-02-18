Тайсон Фьюри: «Когда я побью Уайлдера, то закончу игру. Какой смысл сражаться дальше?»

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал о возможном завершении карьеры.

«Когда я побью Уайлдера, то закончу игру. Она будет завершена. Я выиграю каждый пояс, который только возможно выиграть: от второстепенного до крупного.

Дважды выиграю пояс The Ring, став вторым таким человеком в истории – после Мохаммеда Али.

Поэтому мне не нужно больше сражаться. Какой смысл? Что я от этого получу?

Я буду счастливым человеком, буду просто жить нормальной жизнью. Хочу, чтобы меня оставили в покое», – сказал Фьюри.

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