Тайсон Фьюри: «Каждое воскресенье я думаю о суициде»

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Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал о суицидальных мыслях, которые посещают его во время выходных.

«Каждое воскресенье мне сложно, я думаю о суициде.

Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю пахать каждый день. 

Мне нравятся тренировки, я люблю ходить в зал, а когда этого нет, то чувствую себя подавленным.

Но когда наступает утро понедельника, я вновь фантастически себя ощущаю», – сказал Фьюри.

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