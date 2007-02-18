Тайсон Фьюри: «Каждое воскресенье я думаю о суициде»

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассказал о суицидальных мыслях, которые посещают его во время выходных.

«Каждое воскресенье мне сложно, я думаю о суициде.

Это единственный выходной день, когда у меня нет работы. Я трудоголик, люблю пахать каждый день.

Мне нравятся тренировки, я люблю ходить в зал, а когда этого нет, то чувствую себя подавленным.

Но когда наступает утро понедельника, я вновь фантастически себя ощущаю», – сказал Фьюри.

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