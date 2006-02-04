Основатель АСА: «Живым или мертвым, но Александр Емельяненко будет на пресс-конференции 7 февраля»

Основатель лиги АСА Майрбек Хаcиев сообщил, что боец ММА Александр Емельяненко примет участие в пресс-конференции поединка против .

«История ММА и бокса помнит примеры, когда пресс-конференции оказываются интереснее, чем сами поединки.

Судя по накалу страстей, которые сейчас кипят вокруг боя Емельяненко – Исмаилов, такие мероприятия лучше не пропускать! Надеюсь, до драк дело не дойдет.

В лиге особая культура, но это самые скандальные парни! Сомневающимся в явке Александра Емельяненко: он обещал, что живым или мертвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве», – рассказал Хасиев.

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