Основатель АСА: «Живым или мертвым, но Александр Емельяненко будет на пресс-конференции 7 февраля»

Основатель лиги АСА Майрбек Хаcиев сообщил, что боец ММА Александр Емельяненко примет участие в пресс-конференции поединка против Магомеда Исмаилова.
«История ММА и бокса помнит примеры, когда пресс-конференции оказываются интереснее, чем сами поединки.
Судя по накалу страстей, которые сейчас кипят вокруг боя Емельяненко – Исмаилов, такие мероприятия лучше не пропускать! Надеюсь, до драк дело не дойдет.
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♦️История ММА и бокса помнит примеры, когда пресс-конференции оказываются интереснее, чем сами поединки, судя по накалу страстей, которые сейчас кипят вокруг боя Емельяненко – Исмаилов, такие мероприятия лучше не пропускать! Надеюсь, до драк дело не дойдёт 😉 в лиге особая культура, но это самые скандальные парни! Сомневающимся в явке Александра Емельяненко, он обещал, что живым или мертвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве♦️
В лиге особая культура, но это самые скандальные парни! Сомневающимся в явке Александра Емельяненко: он обещал, что живым или мертвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве», – рассказал Хасиев.
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