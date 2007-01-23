Менеджер Нурмагомедова: «Бой Хабиба летом не исключен»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Матч ТВ Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что россиянин может провести еще один поединок летом нынешнего года.

«Летом бой Хабиба не исключен. Месяц Рамадан заканчивается в конце мая, потом еще месяц на восстановление, и можно попробовать в конце лета провести еще один бой.

Зависит от обстановки и расстановки сил в легком весе», – заявил Магомедов.

18 апреля в Нью-Йорке Хабиб проведет бой против Тони Фергюсона на UFC 249.

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