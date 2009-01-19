Конор: «Реванш с Мэйвезером состоится, когда придет время»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал возможный матч-реванш против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях .

«Я видел пост Флойда. Он забыл добавить важную деталь: название моей компании McGregor Sports and Entertainment.

Реванш с Флойдом состоится, когда придёт время», – заявил Макгрегор

Ранее Флойд анонсировал реванш с Макгрегором в 2020 году.

Конор: «Хочу драться с Хабибом в Москве. Я больше русский, чем Нурмагомедов»

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