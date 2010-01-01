Дэйна Уайт о сотрудничестве с Флойдом Мэйвезером: «Мы можем сделать что-то в MMA, а можем и в боксе»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о сотрудничестве с Флойдом Мэйвезером, который анонсировал возвращение в 2020-м.

«Мы начали переговоры. Чувствую, что мы добавляем друг другу ценность.

Сначала я должен завершить некоторые вещи, а уже осенью, возможно, у меня будет что-то для Флойда.

Мы можем сделать кое-что в MMA, а можем и в боксе. Я не люблю такие бои, но когда на них есть спрос – почему бы и нет.

Чувствовал, что бой Флойда и Конора будет большим событием. Посмотрим, сможем ли мы сделать что-то подобное еще раз», – сказал Уайт.

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