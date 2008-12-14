Сергей Ковалев: «То, как ты ведешь себя в поражении, определяет, кто ты: человек-паук или человек-пук»

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе рассказал, как на него повлияло поражение в поединке против чемпиона WBO в полутяжелом дивизионе .

«Однажды, в фильме «Человек-Паук» я услышал фразу: «человека судят по тому, как он справляется с поражением». С тех пор я не могу отделаться от ощущения, что сценаристы этого фильма украли одно из моих основных жизненных правил.

В молодости один заводчик питбулей объяснил мне, почему собаки, у которых нет ни одного поражения, стоят дешевле, чем те, которые проигрывали.

Он сказал, что только поражение может показать истинный характер бойца и готовность идти до конца, несмотря на сломанные ноги или большую потерю крови.

У поражения может быть много причин: ошибки в подготовке, неверный выбор тренировочного лагеря, некачественная форма. Но умение не сдаваться, всегда будет стоить дороже любых триумфальных шествий.

Именно то, как ты ведешь себя в поражении, определяет кто ты: человек-паук или человек-пук. Казалось бы, разница всего в одной букве, но смысл меняется кардинально.

Да, на всякий случай, я впервые в своей карьере с 1994 года взвешивался без трусов», – рассказал Ковалев.

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